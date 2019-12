Autofahrer ziehen bewusstlose Frau von der Fahrbahn

Bünde (dpa/lnw) - Dem schnellen Handeln mehrerer mutiger Autofahrer verdankt eine Frau aus Hüllhorst in Ostwestfalen vermutlich ihr Leben. Die 36-Jährige lag nach einem Unfall in der Nacht bewusstlos auf der dunklen Fahrbahn der Autobahn 30, wie die Bielefelder Polizei am Freitag mitteilte. Mehrere Autos näherten sich, die Fahrer konnten im letzten Moment ausweichen. Ein 42-jähriger Berliner rief die Polizei und kehrte zur Unfallstelle zurück. Das gleiche tat ein 25-Jähriger aus Hessisch Oldendorf (Niedersachsen). Seine beiden Mitfahrer (23 und 50 Jahre) liefen zur Unfallstelle und zogen die Frau von der Straße. Laut Polizei verhinderten die vier Männer so einen weiteren Unfall auf der Autobahn an der Landesgrenze zu Niedersachsen.

Von dpa