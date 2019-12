Nach Razzia: Polizei sichtet Beweismittel

Die Frau soll Landsleuten geholfen haben, deutsche Visa zu erschleichen oder mit Hilfe von Scheinfirmen einen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland zu bekommen. Dafür soll sie jeweils 20 000 bis 200 000 Euro kassiert haben. Am Donnerstag waren vier Gebäude im westthüringischen Bad Liebenstein und in Hennef in Nordrhein-Westfalen durchsucht und Vermögen beschlagnahmt worden. Die Ermittlungen werden von der Schwerpunktabteilung Organisierte Kriminalität der Staatsanwaltschaft Gera geführt.