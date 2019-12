Köln ohne Hector und Czichos: Sobiech vor erstem Einsatz

Köln (dpa) - Vor dem Aufsteiger-Duell mit Union Berlin plagen Markus Gisdol einige Personalsorgen. Der neue Trainer des 1. FC Köln muss in der Partie am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) in Berlin auf die gesperrten Jonas Hector und Rafael Czichos verzichten. «Natürlich sind die Sperren von Jonas und Rafael für uns nicht so günstig, aber wir haben auch andere Lösungen», meinte der Coach. Ein Startelf-Kandidat ist Lasse Sobiech, der in dieser Saison noch nicht zum Einsatz kam. «Es wird ein Fight, der oftmals in der Luft entschieden wird. Mit Sobiech haben wir auch die rustikalere Variante», sagte Gisdol.

Von dpa