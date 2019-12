Lange Staus nach Verkehrsunfall vor Rheinbrücke in Duisburg

Duisburg (dpa/lnw) - Rund um Duisburg hat ein Verkehrsunfall auf der A40 zu erheblichen Staus geführt. Kurz vor der Rheinbrücke Neuenkamp waren am Vormittag mehrere in Richtung Venlo fahrende Autos zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Bis etwa 15.30 Uhr sollen die Aufräumarbeiten in dem Bereich abgeschlossen sein und die Teilsperrung aufgehoben werden, wie Straßen NRW mitteilte.