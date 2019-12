«Zentralstelle Fachkräfteeinwanderung NRW» entsteht in Bonn

Bonn (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen will die Abläufe beim Zuzug ausländischer Fachkräfte künftig vereinfachen. Dazu werde eine «Zentralstelle Fachkräfteeinwanderung NRW» in Bonn eingerichtet, teilte das Integrationsministerium am Freitag auf Anfrage mit. In der neuen Einrichtung sollten ausländerrechtliche und arbeitsrechtliche Aufgaben vernetzt werden und so ein schnelleres Verfahren ermöglichen. Zuvor hatte der «General-Anzeiger» berichtet.

Von dpa