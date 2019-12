Wagner von Schalke überrascht: «Hätte ich nicht gedacht»

Gelsenkirchen (dpa) - Die Spieler des FC Schalke 04 haben ihren Trainer David Wagner verblüfft. Platz drei nach 13 Spieltagen hätte Wagner dem Fast-Absteiger der vergangenen Saison nicht zugetraut. «Ich hätte nicht gedacht, dass wir im Dezember mit dieser Punktausbeute so dastehen», sagte Wagner am Freitag. Vor dem Spiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Bayer Leverkusen liegt Schalke nur drei Punkte hinter Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach.

