Heizlüfter im Kofferraum: Auto und Lagerhalle brennen

Erftstadt (dpa/lnw) - Ein eingeschalteter Heizlüfter in einem Autokofferraum hat für einen Lagerhallenbrand und einen Schaden von etwa 100 000 Euro gesorgt. In dem Familienbetrieb in Erftstadt habe offenbar der Sohn des Besitzers den feuchten Kofferraum mit dem Heizlüfter trocknen wollen, erklärte die Polizei am Freitag. Dabei entstand ein Feuer und die Flammen schlugen aus dem Kofferraum auf die Halle über, wie auf Überwachungsvideos zu sehen sei.

Von dpa