Stromausfall am Kölner Hauptbahnhof

Köln (dpa/lnw) - Dunkle Anzeigetafeln und Bahnsteige ohne Beleuchtung: In Teilen des Kölner Hauptbahnhofs ist am frühen Freitagabend für etwa eine Stunde der Strom ausgefallen. Der Zugverkehr normalisiere sich wieder, sagte ein Bahnsprecher. Einige Züge seien durch Umleitungen auf andere, beleuchtete Gleise aus der Taktung geraten. Der Kölner Hauptbahnhof gehört zu den meistfrequentierten Bahnhöfen in Deutschland.