Verfolgungsjagd auf A2: Mann flüchtet mit gestohlenem Auto

Kamen/Hamm (dpa/lnw) - Ein vermutlich unter Drogeneinfluss stehender 23-Jähriger hat sich mit einem gestohlenen Pkw auf der Autobahn 2 eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Autofahrern war am Freitagvormittag der Wagen des jungen Mannes nahe dem Kamener Kreuz in Richtung Hannover aufgefallen, da er Schlangenlinien fuhr, wie die Polizei berichtete. Mehrere Streifenwagen holten den verdächtigen Pkw ein, setzten sich vor ihn und forderten ihn via Signal zum Folgen auf.

Von dpa