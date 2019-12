Wolken und Windböen in NRW erwartet

Essen (dpa/lnw) - Das Wochenende wird in Nordrhein-Westfalen überwiegend mild und grau. Ab Samstagmittag werden bei dichten Wolken auch Regenschauer erwartet, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit. Dazu weht ein mäßiger Wind, im Hochsauerland kann es auch starke Böen geben. Die Temperaturen erreichen maximal acht bis zehn Grad, im Bergland bis zu sechs Grad. Ab dem Nachmittag soll der Regen dann laut DWD-Prognose abziehen, am Abend und in der Nacht bleibt es trocken.

Von dpa