Köln (dpa/lnw) - Auf der Autobahn 4 bei Bergisch Gladbach hat es am Samstagmittag in beide Richtungen einen Stau gegeben. Zwischen Moitzfeld und Untereschbach waren Wildschweine auf die Straße gelaufen und hatten einen Unfall verursacht, wie ein Polizeisprecher sagte. Insgesamt drei Autos waren demnach an der Kollision beteiligt, Menschen wurden nicht verletzt.

Von dpa