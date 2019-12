Subotic fehlt bei Union: Saisondebüt für Kölns Sobiech

Berlin (dpa) - Der 1. FC Union Berlin muss gegen Mit-Aufsteiger 1. FC Köln neben Keven Schlotterbeck auch auf Neven Subotic verzichten. Beide Innenverteidiger fallen in der Partie der Fußball-Bundesliga am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) verletzt aus, für sie rücken Michael Parensen und erstmals in dieser Saison von Beginn an auch Florian Hübner ins Team. Schlotterbeck hatte sich zuletzt beim 1:2 beim FC Schalke 04 eine Bänderverletzung im rechten Knie zugezogen, Subotic fehlt nach Club-Angaben kurzfristig mit muskulären Problemen. Nach der Niederlage beim Revierclub rückt zudem Stürmer Sebastian Polter wieder in die Anfangsformation.

Von dpa