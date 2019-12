Kampf gegen Clankriminalität: «Siko Ruhr»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Kampf gegen Clankriminalität im Ruhrgebiet werden die beteiligten Behörden künftig in einer gemeinsamen Dienststelle in Essen zusammenarbeiten. Vertreter von Polizei, Bundespolizei, Zoll, Steuerfahndung und Kommunen sitzen dabei unter einem Dach. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) stellt die neue «Sicherheitskooperation Ruhr zur Bekämpfung der Clankriminalität», abgekürzt «Siko Ruhr», heute in den Räumen der neuen Dienststelle vor.

Von dpa