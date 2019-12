Schlägerei am Hauptbahnhof: Rechte stiegen in Zug mit Linken

Bonn (dpa/lnw) - Rund drei Wochen nach Ausschreitungen zwischen rechten und linken Gruppen am Bonner Hauptbahnhof ist nun der Auslöser klar. Laut Innenministerium wollten zwölf Männer aus dem «rechten Spektrum» in Bonn umsteigen - und landeten in einem Zug mit mehr als 100 Linken. «Hierbei kam es zu Provokationen und zu einer anschließenden körperlichen Auseinandersetzung zwischen circa 80 Personen», erklärte das Ministerium in einem Bericht an den Landtag, der am Dienstag veröffentlicht wurde.