Landwirte kämpfen um Titel: Wer ist der beste NRW-Melker?

Bad Sassendorf (dpa/lnw) - Junge Landwirte aus NRW melken drei Tage lang um die Wette: 18 Männer und Frauen stellen seit Montagabend ihr theoretisches und praktisches Können unter den Augen mehrerer Juroren in Bad Sassendorf im Kreis Soest unter Beweis. Der beste Melker darf im kommenden April am Bundeswettbewerb in Rheinland-Pfalz teilnehmen, wie die Landwirtschaftskammer NRW mitteilte. Vier Teams sollten im Melkstand und im Melkkarussell ihre Geschicklichkeit und ihren Umgang mit den Tieren unter Beweis stellen. Bewertet werden auch Milchmenge und -Qualität sowie die Schnelligkeit der Arbeit.

