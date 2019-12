Auto überschlägt sich bei Unfall in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa/lnw) - Spektakulärer Unfall in Düsseldorf: Eine 36 Jahre alte Autofahrerin hat sich mit ihrem Wagen überschlagen und ist schwer verletzt worden. Die Frau hatte am Dienstagmittag aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren SUV verloren, wie die Polizei erklärte. Ihr Wagen und fünf parkende Fahrzeuge auf einer Länge von 90 Metern wurden teilweise schwer beschädigt. Die Fahrbahn und eine Straßenbahnlinie wurden zeitweise in eine Richtung gesperrt, die Feuerwehr fällte zudem noch einen beschädigten Baum. «Da die Einnahme berauschender Mittel nicht ausgeschlossen werden kann, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet», erklärte die Polizei in einer Mitteilung.

Von dpa