Bitter für Dortmund: Barça mit B-Elf in Mailand

Mailand (dpa) - Die Hoffnungen des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund auf Schützenhilfe des FC Barcelona in der Champions League haben einen Dämpfer erhalten. Die bereits für das Achtelfinale qualifizierten Katalanen treten bei Inter Mailand am heutigen Dienstag (21.00 Uhr) quasi mit einer B-Elf an. Neben Weltfußballer Lionel Messi und Abwehrspieler Gerard Piqué, die erst gar nicht im Kader stehen, fehlen in der Startelf weitere Hochkaräter wie Torhüter Marc-André ter Stegen, Torjäger Luis Suarez, Oranje-Star Frenkie de Jong oder Mittelfeldspieler Sergio Busquets.

Von dpa