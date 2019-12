Leiche unter Bäckerei: Toter ist seit 2001 vermisster Mann

Bad Oeynhausen (dpa/lnw) - Bei einem zufällig unter einer Bäckerei-Terrasse in Bad Oeynhausen entdeckten Toten handelt es sich um einen seit 2001 vermissten Mann aus der Stadt. Der gehbehinderte Mann habe am 31. Januar 2001 im Alter von 63 Jahren seine Wohnung ohne Geld und Ausweis verlassen und sei nicht mehr zurückgekehrt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Seine damalige, mittlerweile gestorbene Lebensgefährtin meldete ihn danach als vermisst.

Von dpa