Hohe Grunderwerbssteuer: NRW kassiert bei Häuserkauf ab

Die hohen Steuersätze in NRW für den Erwerb eines Grundstücks oder einer Immobilie müssen sinken. Koalitionsverträge sind politische Beschlüsse, an deren Umsetzung die Bürger die Gewählten messen sollen und können. Dies erfahren die beteiligten Parteien der GroKo in Berlin – wobei hier objektive Leistungen und Vermittlung dieser Inhalte nicht immer deckungsgleich sind.

Auch die CDU-FDP-Koalition in Düsseldorf hat einen Koalitionsvertrag geschlossen. Enthalten war klar der politische Wille, die von SPD und Grünen in ihrer Regierungszeit durchgesetzte Erhöhung der Grunderwerbssteuer wieder zu senken. Passiert ist seit 2017 in dieser Sache nichts. Finanzminister Lutz Lienenkämper freut sich allein in diesem Jahr über eine Mehreinnahme von 200 Millionen Euro im Vergleich zu seinem Amtsantritt.

In Zeiten sprudelnder Steuereinnahmen sollte dieser Koalition aber nicht der politische Durchsetzungswille fehlen, auf Bundesebene endlich für eine einheitliche und niedrigere Grunderwerbssteuer zu sorgen. Dies gilt umso mehr in Zeiten von explodierenden Immobilienpreisen, die die Bürger ohnehin finanziell an ihre Grenzen bringen. Der Verweis auf böse Spekulanten oder Miethaie ist wohlfeil zu haben – beschreibt aber auch nur einen Teil der Wahrheit. Frank Polke