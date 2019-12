Über 150 000 Euro Schaden durch Taxischein-Betrug

Dem 25 Jahre alten Hauptverdächtigen werfen die Ermittler vor, monatelang unrechtmäßig Taxischeine an Taxifahrer ausgestellt zu haben. Zwei weitere DB-Mitarbeiter sollen an der Masche beteiligt gewesen sein. Normalerweise ermöglicht die Deutsche Bahn mit diesen Scheinen Fahrgästen eine Weiterfahrt, die aufgrund von Zugausfällen gestrandet sind. Die mutmaßliche Bande soll die Scheine jedoch in voller Höhe bei der Bahn abgerechnet haben, ohne dass Fahrten zurückgelegt wurden.

«Wir reden hier zum Teil durchaus über weite Strecken, die abgerechnet wurden», sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Damit die Masche nicht auffiel, sollen die Taxischeine immer dann ausgestellt worden sein, wenn es tatsächlich Störungen im Bahnverkehr gab.

Am Donnerstag habe es Durchsuchungen bei den Tatverdächtigen gegeben. Die Ermittler stellten 28 000 Euro Bargeld, eine Anscheinswaffe, zahlreiche Datenträger, Computer und Unterlagen sowie weitere Taxischeine sicher, die nun ausgewertet werden sollen.