Mit Dolch und Machete über den Weihnachtsmarkt: Festnahme

Essen (dpa/lnw) - Mit einem langen Dolch und einer Machete am Gürtel ist in Essen ein 59 Jahre alter Mann über den Weihnachtsmarkt spaziert. Bei einer Kontrolle gab er am Dienstag an, die Waffen zuvor als Weihnachtsgeschenke gekauft zu haben. Der Mann ohne festen Wohnsitz wurde festgenommen. In einem beschleunigten Verfahren sei er bereits am Mittwoch wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu einer Geldstrafe verurteilt worden, berichtete die Polizei Essen am Donnerstag.

Von dpa