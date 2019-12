Münster (dpa/lnw) - Niklas Heidemann vom Fußball-Drittligisten SC Preußen Münster ist wegen unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel belegt worden. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag mit. Abwehrspieler Heidemann war in der 90. Minute der Partie beim SV Meppen am 9. Dezember 2019 des Feldes verwiesen worden.

Von dpa