Julius Weckauf: Bekanntheit kann auch Nachteil sein

Pulheim (dpa) - Julius Weckauf (11), erfolgreicher Jungschauspieler, ist seine Bekanntheit in der Schule manchmal unangenehm. «Wenn mal irgendwas Blödes passiert und ich bin in der Nähe oder dabei, heißt es sofort: «Ach guck mal, der Julius!» Alle kennen meinen Namen», sagte Hape-Kerkeling-Darsteller Julius («Der Junge muss an die frische Luft») der Deutschen Presse-Agentur. Während der Dreharbeiten bekomme er Einzelunterricht über Skype. Dadurch hätten sich seine Noten sogar verbessert.

