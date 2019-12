Eva Kraus wird Intendantin der Bundeskunsthalle

Berlin (dpa) - Neue Intendantin der Bonner Bundeskunsthalle wird Eva Kraus (48). Die Kulturmanagerin werde am 1. August 2020 die Tätigkeit beginnen, teilte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am Freitag in Berlin mit. Kraus leitet derzeit das Neue Museum - Staatliches Museum für Kunst und Design in Nürnberg. In Bonn folgt sie auf den Niederländer Rein Wolfs, der Anfang Dezember als Direktor an das Stedelijk Museum in Amsterdam wechselte.

Von dpa