Frankfurt, Wolfsburg und Leverkusen winken Top-Gegner

Die Zwischenrunde der Europa League wird am 20. und 27. Februar 2020 ausgespielt. Als ungesetzte Clubs werden Frankfurt, Wolfsburg und Leverkusen auf jeden Fall das Hinspiel zu Hause austragen. Gesetzt sind in dieser Runde die zwölf Gruppensieger der Europa-League-Vorrunde sowie die vier besten Drittplatzierten, die aus der Champions League in diesen Wettbewerb absteigen.