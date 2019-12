Handynavi lotste E-Scooter-Fahrer auf Autobahn

Essen (dpa/lnw) - Ihr Handynavi hat zwei Georgier auf E-Scootern in Essen schnurstracks auf die Innenstadtautobahn A40 geleitet. Weil es in diesem Bereich keinen Standstreifen gibt, fuhren die beiden (24, 26) direkt am rechten Fahrbahnrand rund 500 Meter Richtung Dortmund - bis zum nächsten Standstreifen in einem Autobahndreieck. Zahlreiche Auto- und Lastwagenfahrer wählten den Notruf.

Von dpa