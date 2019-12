Clan-Kriminalität: Umfangreiche Kontrollen in Wuppertal

Wuppertal (dpa/lnw) - Bei der Razzia gegen Clan-Kriminalität in Wuppertal hat die Polizei acht Strafanzeigen geschrieben. Mehr als 100 Polizisten sowie Beamte von Zoll, Lebensmittelkontrolle, Jobcenter und Steuerfahndung kontrollierten am Donnerstagabend in Wuppertal-Elberfeld Geschäfte und Autofahrer. Ziel sei es gewesen, Strukturen der Clankriminalität zu beleuchten, teilte die Polizei am Freitag mit.

Von dpa