NRW-Verkehrsminister Wüst: „Jeder Stau ärgert mich”

Herr Wüst, in Madrid berät die Weltgemeinschaft, wie möglichst viele Staaten bis 2050 klimaneutral werden können. Wenn Sie aufs Pendler-Land NRW blicken, wo fast jeder Zweite nicht in seinem Wohnort arbeitet: Wie realistisch ist das Szenario für die Mobilität?

Wüst: Klar ist, dass Mobilität sauberer und besser werden muss. Der Verkehrssektor muss runter von 160 Millionen Tonnen CO2-Emissionen auf 95 Millionen. Angesichts der vielen Beteiligten und der hohen Komplexität kann man das mit dem Ausstieg aus der Kohleverstromung vergleichen. Das kann nur gelingen, wenn alle gemeinsam daran arbeiten. Im Bereich Bahn oder Radverkehr gibt es noch viel Potenzial. Bund und Land investieren Rekordsummen. Und auch in den Kommunen wird der öffentliche Personennahverkehr nicht mehr nur als Kostenfaktor gesehen, sondern auch als Standortfaktor.

In Stichworten: Was muss passieren, damit eine Verkehrswende wirklich stattfindet?

Wüst: Deutschland muss wieder Bahnland werden. Das waren wir mal. Dann sind aber 5000 Kilometer Schienen demontiert worden. Das entspricht dem Bahnnetz der Niederlande und Belgiens. Inzwischen hat jeder verstanden, dass wieder in die Bahn investiert werden muss. Wir müssen den Menschen ein bessere Nahverkehrsangebot insgesamt machen – also für Schiene, Schnellbusse und On-Demand-Verkehr. Das ist Ziel unserer ÖPNV-Offensive, die Maßnahmen in Höhe von mehr als zwei Milliarden Euro bündelt. Darin ist auch erstmals die Förderung von On-Demand-Angeboten im ländlichen Raum enthalten. Dazu kommt die Antriebswende. Das ist nicht nur, aber auch der elektrische Antrieb gespeist aus erneuerbarer Energie. Daneben wird Wasserstoff an Bedeutung gewinnen.

NRW-Verkehrsminister Wüst: „Deutschland muss wieder Bahnland werden.“ Foto: dpa

Den Individualverkehr zu verteufeln, ist falsch

Gerade in ländlichen Regionen ist es wichtig, individuell mobil zu sein. Müssen wir uns trotzdem innerlich von der Vorstellung verabschieden, dass jeder ein eigenes Auto hat?

Wüst: Das Auto wird weiter zur Mobilität in suburbanen und ländlichen Regionen gehören, selbst wenn der öffentliche Nahverkehr immer besser wird. Es ist dann die Frage des Antriebs. Es wird auch weiter Verbrennungsmotoren geben – bei schweren Nutzfahrzeugen, LKW und Bussen. Klimaneutrale synthetische Kraftstoffe werden aber nach und nach fossile ersetzen. Im nächsten Jahr wird es eine Marktoffensive für Hybridfahrzeuge geben. Den Individualverkehr zu verteufeln, ist falsch.

Das Stau-Problem wäre mit weniger Verkehr ja vielleicht gelöst. Schalten Sie das Radio ab, wenn morgens die Staumeldungen kommen?

Wüst: Nein, ich höre sehr genau hin. Und ich ärgere mich nach wie vor über jeden Stau. Unsere Netze sind für die vielen Pendler nicht in dem Zustand, in dem sie sein müssten. Das gilt für Straßen, Schienen und Radwege. Wir sind derzeit in der guten Lage, dass wir in Erhalt und Ausbau investieren können. Das sorgt natürlich für Stau. Deshalb war es wichtig, dass wir mit der Bahn, Straßen.NRW und den ersten 25 Kommunen eine bessere Baustellenkoordination vereinbart haben. In den nächsten zehn Jahren wird die Rekordsumme von 40 bis 50 Milliarden Euro in die Infrastrukturen in Nordrhein-Westfalen investiert – in Straßen, Schienen, Wasser und Radwege. Dafür ist diese gemeinsame Koordination dringend nötig. Außerdem haben bis heute rund 20 Millionen Euro in die Beschleunigung von Baustellen investiert und können so 296 Wochen Bauzeiten verkürzen.

Sie haben vor zweieinhalb Jahren ein Ressort übernommen, wo man vermutlich gar nicht gewinnen kann. Zum Beispiel beim Thema Bahn: Überfüllte, verspätete, veraltete Züge sind kein geeigneter Lockstoff für mehr Pendler. Was muss da passieren?

Wüst: Wenn Deutschland wieder Bahnland werden will, muss der Fernverkehr besser werden. Da setze ich sehr auf den Deutschland-Takt. Es braucht die Reaktivierung alter Bahnstrecken in der Fläche. Und wir brauchen eine Stabilisierung des Schienennetzes vor allem während der zahlreichen Bauarbeiten. Es ist ja prima, wenn der Mehrwertsteuersatz auf Tickets sinkt, aber die erste Schlacht wird auf dem Feld der Infrastruktur entschieden.

Wie wollen Sie das beeinflussen?

Wüst: Planung muss schneller gehen. Wir haben jetzt externe Projektmanager eingesetzt, um die Planung neuer Schienenstrecken zu beschleunigen. Die werden jetzt erstmals bei der Planung der Betuwe-Linie zum Rotterdamer Hafen eingesetzt und verstärken die Bezirksregierung, damit die enormen Mengen an Eingaben schneller abgearbeitet werden können. Nur so bekommen wir schneller den Lkw-Verkehr von der Straße. Und wir haben uns – obwohl eigentlich nicht zuständig – zugleich erfolgreich beim Bund eingesetzt, dass die Zahl der Mitarbeiter beim Eisenbahnbundesamt erhöht wird, damit auch dort mehr Tempo reinkommt. Wir nutzen unsere Möglichkeiten auf allen Ebenen, um Verfahren zu beschleunigen. Wir drehen an jeder Stellschraube, wo es geht und ich kämpfe um jeden Monat, den es schneller geht.

Münsterland-S-Bahn ist Vorbild

Dass die Metropolregionen besondere Aufmerksamkeit bekommen, liegt auf der Hand. Im Münsterland planen Stadt und Kreise jetzt eine Art S-Bahn-Netz. Ist das eine Blaupause für andere ländliche Regionen?

Wüst: Ich bin heilfroh darüber, weil auch bei der Förderung von neuen Strecken künftig mehr möglich sein wird. Der Bund stellt dafür die Weichen. Das Land wird 600 Millionen Euro für die Ko-Finanzierung solcher Projekte bereitstellen. Ich finde das Vorhaben im Münsterland toll, auch weil man überall in den ländlichen Regionen des Landes ähnlich denkt und genau beobachtet, was im Münsterland passiert. Mobilität ist ein Standortfaktor. Die Landräte wissen, warum sie Schwierigkeiten haben, Ärzte, Lehrer oder Polizisten in ihre Kreise zu holen. Mobilität ist ein Schlüssel dafür. Deshalb wird die Münsterland-S-Bahn ein Vorbild sein für andere Regionen.

Wie unterstützt das Land solche Initiativen?

Wüst: Wir unterstützen die Initiative mit dem Projekt mobiles Münsterland, wo die Region als gesamter Mobilitätsraum gesehen wird. Es sind ja die Menschen aus den angrenzenden Kreisen, die morgens vor Münster im Stau stehen. Ich bin dankbar, dass die Landräte und der Oberbürgermeister das als gemeinsames Projekt angehen.

Münster-Lünen: Zwei Gleise bleiben offene Frage

Stichwort zähe Bahn: Kein Interview ohne Blick auf die Strecke Münster-Lünen. Kommt der zweigleisige Ausbau bis zu den olympischen Spielen an Rhein-Ruhr 2032?

Wüst: Ich bin schon mal froh, dass die sechs Kilometer Zweigleisigkeit zur Beschleunigung im vordringlichen Bedarf gesichert sind. Der Rest muss sich am Bedarf orientieren, den der Bund durch den Deutschlandtakt definiert. Der Deutschlandtakt soll mehr Menschen durch mehr Bahnangebote auf die Schiene bringen. Deshalb sind wir gespannt auf die Bewertung im Frühjahr. Der Bund hat zugesagt: Wenn es sich als notwendig erweist, wird es eine Aufwertung der Strecke geben. Ob das dann die komplette Zweigleisigkeit ist oder andere Maßnahmen zur Beschleunigung von Zügen, das wird sich aus den Anforderungen des Deutschlandtaktes ergeben.

Zweiter wunder Punkt im Münsterland: Der A1-Ausbau stockt ausgerechnet trotz ÖPP-Ausschreibung. Wann rollen da die Bagger?

Wüst: Die ÖPP-Ausschreibung ist gelaufen, die Deutsche Einheit Fernstraßen-Gesellschaft übernimmt das Projekt. Sobald Baurecht besteht, geht es los. Es gibt noch eine laufende Klage gegen einen Bauabschnitt. Wenn die entschieden ist, kann gebaut werden.

Nach einer neuen Studie sind Pendler häufiger krank als nicht pendelnde Kollegen: Was ist Ihr Rat?

Wüst: Jede Baustelle ist heute ein Ärgernis aber auch der Hinweis darauf, dass an einer besseren Infrastruktur gearbeitet wird. Und überall da, wo Sanierung oder Ausbau erledigt ist, kann der Verkehr wieder besser fließen.