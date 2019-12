Vater greift in Duisburg Schulleiterin und Hausmeister an

Duisburg (dpa/lnw) - Der Vater eines achtjährigen Schülers hat die Leiterin und den Hausmeister einer Schule in Duisburg angegriffen. Auslöser war, dass sein Sohn aus der Schule heraus in die Obhut des Jugendamts kam, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Zuvor hatte die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» berichtet. Die beiden Mitarbeiter wurden laut Polizei leicht verletzt. Die Beamten ermitteln gegen den 39 Jahre alten Mann wegen Körperverletzung.