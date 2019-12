Düsseldorf (dpa/lnw) - Tischtennis-Spieler Timo Boll, die Leichtathletin Konstanze Klosterhalfen und der Ruder-Achter sind bei der Sportlerwahl Nordrhein-Westfalen geehrt worden. Der 38 Jahre alte Boll gewann am Freitagabend in Düsseldorf bereits zum vierten Mal nach 2009, 2010 und 2011 in der Kategorie «Sportler des Jahres».

Von dpa