Frau mit Glasflasche schwer verletzt: 32-Jähriger in Haft

Die Dortmunderin war den Angaben zufolge vermutlich auf dem Heimweg vom Bahnhof, als sie verfolgt wurde. An der Haustür angekommen, soll der Mann sie plötzlich von hinten angegriffen und mehrfach mit einer Glasflasche in Richtung ihres Gesichts und des Kopfes geschlagen haben. Einer der Zeugen habe noch versucht, den Angreifer festzuhalten. Nach Angaben der Polizei wehrte sich der Täter, verletzte den Zeugen und flüchtete. Während einer Fahndung fanden die Beamten am Samstag den verdächtigen 32-Jährigen. Die schwer verletzte Frau kam in ein Krankenhaus.

Nach den bisherigen Ermittlungsergebnissen soll der Mann außerdem in der Nacht auf den 7. Dezember eine 25-Jährige in Dortmund im Hausflur eines Mehrfamilienhauses angegriffen und schwer verletzt haben. Er soll der Frau mehrfach ins Gesicht geschlagen, sie gewürgt und sie eine Treppe heruntergestoßen haben, wie die Polizei damals mitteilte. Er soll die Frau zudem schwer verletzt zurückgelassen haben und mit ihren Wertsachen geflüchtet sein. Der Haftbefehl erging wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen.