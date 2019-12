Kölner Risse fällt mit Muskelverletzung aus

Köln (dpa) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss vorerst auf Mittelfeldspieler Marcel Risse verzichten. Wie der Club am Sonntag mitteilte, hat sich der 29-Jährige im Spiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen. Das ergab eine MRT-Untersuchung. Risse, der beim 2:0-Sieg gegen Bayer erst in der 55. Minute eingewechselt wurde, musste in der 87. Minute schon wieder ausgewechselt werden.

