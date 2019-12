Festakt zum Beginn des Beethoven-Jubiläumsjahres

Beethoven hat nur gut zwei Jahrzehnte seines Lebens am Rhein verbracht, die meiste Zeit lebte er in Wien. Er gilt als bahnbrechender Komponist. Die «Ode an die Freude» aus seiner 9. Sinfonie ist die Europa-Hymne.

Das Museum in seinem Geburtshaus hat die Ausstellung aus Anlass des Jubiläumsjahres völlig überarbeitet und erweitert. Das kleine Haus in einem Hinterhof gehört mit rund 100 000 Besuchern im Jahr zu den meistbesuchten Komponisten-Museen auf der Welt. Auch die Bundeskunsthalle in Bonn zeigt im Jubiläumsjahr eine Beethoven-Ausstellung über den Komponisten und sein Umfeld.