Köln (dpa/lnw) - Köln will mit einer stadtweiten Gedenkminute an den bei einem Messerangriff getöteten Stadt-Mitarbeiter erinnern. Sie soll am Mittwoch um 12 Uhr stattfinden, wie ein Sprecher am Montag sagte. Alle Beschäftigten der Stadt seien dann aufgerufen, ihre Arbeit ruhen zu lassen. Zudem seien Kondolenz-Listen im Rathaus ausgelegt worden.

Von dpa