Laschet: «Blockade» des Klimapakets beendet

Berlin (dpa) - Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat eine Einigung zwischen Bund und Ländern über das Klimapaket der Bundesregierung bestätigt. Laschet schrieb am Montag auf Twitter: «Das war ein hartes Verhandeln am 3. Advent: Die Blockade des Klimapakets ist beendet.» Die Mehrwertsteuer bei der Bahn sinke, die Pendlerpauschale werde erhöht und die Einnahmen aus dem höheren CO2-Preis würden vollständig in die Senkung der EEG-Umlage fließen. Dies sei eine »Entlastung für Mittelstand und private Haushalte».

Von dpa