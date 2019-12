Funkel hofft auf Hennings-Rückkehr in Augsburg

Düsseldorf (dpa) - Torjäger Rouwen Hennings steht im Auswärtsspiel beim FC Augsburg am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) vor einer Rückkehr in den Kader des Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf. «Es sieht gut aus, ist aber noch nicht sicher», sagte Trainer Friedhelm Funkel am Montag: «Klar ist: Wenn er im Kader steht, wird er auch spielen.» Hennings, mit zehn Saisontoren Dritter der Bundesliga-Torschützenliste hinter Robert Lewandowski (FC Bayern/18) und Timo Werner (RB Leipzig/16), war am vergangenen Samstag gegen Leipzig (0:3) wegen einer Grippe ausgefallen.

Von dpa