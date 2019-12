Wie die Behörde am Montag mitteilte, flog bei der Aktion Samstagnacht eine Bierflasche «nur haarscharf an einem anderen Wagen vorbei». Die eingesetzten Streifenwagen hätten das gesuchte Fahrzeug in der Nähe gefunden. Der 19-Jährige am Steuer war laut Polizei nüchtern und «kooperativ». Seine drei 18 beziehungsweise 19 Jahre alten Beifahrer hingegen provozierten die Beamten - auch als der Wagen weiterfuhr. «Aufgrund dieser Beleidigungen stoppte die Streife den Wagen später in Lüdenscheid erneut», so die Polizei. Das Straßenverkehrsamt soll nun festzustellen, ob der Fahrer und seine Freunde zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet sind.