Nach Mitteilung der Polizei hatte der Mann zunächst auf dem Weg in den Bahnhof einer 19-Jährigen ohne ersichtlichen Grund in die Rippen getreten. Im Gebäude habe er in einer Sitzgruppe einer 24-jährigen mit «eindeutigen Absichten» an ihr Bein gefasst. Als ein Augenzeuge (30) einschreiten wollte, bekam der von dem Strafgefangenen einen Schlag mit einer Bierflasche gegen den Kopf.

Der 28-Jährige floh, wurde von der Bundespolizei aber noch vor dem Bahnhof gestellt. Er kam zurück in die JVA und wurde wegen der neuen Delikte angezeigt.