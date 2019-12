Falscher Polizist und Komplize erbeuten 170 000 Euro

Dortmund (dpa/lnw) - Mit einer neuen Masche haben Betrüger rund 170 000 Euro von einem älteren Ehepaar in Dortmund erbeutet. Zuerst ließ sich einer der Täter als angeblicher Interessent von den späteren Opfern eine leerstehende Wohnung zeigen, teilte die Polizei am Montag zu dem Vorfall vom Freitag mit. Einige Stunden später klingelte ein Komplize als Polizist verkleidet und sagte, es sei ein Mann festgenommen worden, dessen Beschreibung auf den falschen «Mietinteressenten» zutreffe. Der falsche Polizist fragte die Senioren dann nach größeren Bargeldbeständen - angeblich, um sie in Sicherheit vor dem angeblichen Interessenten zu bringen. Daraufhin übergaben sie ihm 170 000 Euro in bar. Beide Täter sind auf der Flucht.

Von dpa