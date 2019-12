Taxifahrer in die Falle gelockt: Zwei Jahre Gefängnis

Düsseldorf (dpa/lnw) - Weil er reihenweise Taxifahrer in die Falle gelockt hat, ist ein 31-Jähriger in Düsseldorf zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Amtsgericht verhängte die Strafe am Montag wegen besonders schweren Diebstahls.