Dienstag wird mit bis zu 16 Grad mildester Tag der Woche

Offenbach (dpa/lnw) - Mit Temperaturen von bis zu 16 Grad wird am Dienstag in Nordrhein-Westfalen der mildeste Tag der Woche erwartet. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte, liegen die Höchstwerte bei 13 bis 16 Grad - dies sei «ungewöhnlich mild». Selbst auf dem kahlen Asten werden demnach neun Grad erreicht. Dazu wird es bewölkt mit vereinzelten sonnigen Abschnitten. Regen fällt jedoch kaum.

Von dpa