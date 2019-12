Kleve/Moers (dpa/lnw) - Nach einem mutmaßlichen illegalen Autorennen mit einer Toten in Moers am Niederrhein kommt es im Februar zum Prozess. Das Landgericht Kleve hat die Anklage gegen zwei 22-jährige Männer aus Duisburg zur Hauptverhandlung zugelassen. Erster Prozesstag sei am 10. Februar, sagte ein Gerichtssprecher am Dienstag.

Von dpa