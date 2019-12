Schalke mit Abwehrsorgen: Keine Operation für McKennie

Gelsenkirchen (dpa) - Den FC Schalke 04 plagen vor den letzten beiden Spielen des Jahres in der Fußball-Bundesliga weiterhin große Verletzungssorgen in der Abwehr. Für Benjamin Stambouli ist das Jahr 2019 wegen seiner Fußverletzung vorzeitig beendet, nachdem erste Trainingsversuche nicht zufriedenstellend verliefen. «Wir gehen da kein Risiko ein», sagte Trainer David Wagner. Bei dem an Kniebeschwerden leidenden Matija Nastasic schaue man «von Tag zu Tag».

Von dpa