Land will Ökoenergie-Ausbau mit Maßnahmenpaket ankurbeln

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ob Photovoltaik-Anlagen an Autobahnen und ICE-Strecken oder höhere Windräder an modernisierten Standorten: Die schwarz-gelbe Landesregierung will den schleppenden Ausbau von Ökoenergien wieder ankurbeln. Ein entsprechendes Maßnahmebündel beschloss das Landeskabinett am Dienstag in Düsseldorf. «Wir brauchen mehr Ehrgeiz, Tempo und Entschlossenheit beim Ausbau der Erneuerbaren, wenn wir in überschaubarer Zeit keine fossilen Energien mehr einsetzen wollen», sagte Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP). Die Regelungen würden den Ausbau anschieben, ohne dass die Ökoenergien Akzeptanz in der Bevölkerung verlieren.

Von dpa