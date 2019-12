BVB setzt auf Kontinuität: Leipzig wieder mit Forsberg

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund hält im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga am heutigen Dienstag (20.30 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig am Erfolgsteam der vergangenen Wochen fest. Bis auf eine Ausnahme entschied sich Trainer Lucien Favre für die Startelf, die zuletzt beim 4:0 in Mainz überzeugt hatte. Für Nationalspieler Nico Schulz kommt Raphael Guerreiro auf der linken defensiven Mittelfeldseite zum Einsatz. Beim vier Punkte entfernten Spitzenreiter aus Leipzig kehrt der zuletzt gegen Düsseldorf (3:0) geschonte Emil Forsberg in die Startelf zurück.

Von dpa