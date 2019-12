Oer-Erkenschwick (dpa/lnw) - Nach der Explosion in einem Wohnhaus im Ruhrgebiet hat die Feuerwehr am Abend Entwarnung gegeben. Laut einem Sprecher waren drei zunächst vermisste Bewohner nicht zuhause gewesen. Das habe ein Nachbar den Einsatzkräften mitgeteilt. Die drei Leute leben in der Wohnung, in der die Explosion am Dienstagnachmittag stattgefunden hat.

Von dpa