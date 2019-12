Fortuna-Coach von Wende überzeugt: «Krempeln die Ärmel hoch»

Augsburg (dpa) - Friedhelm Funkel glaubt trotz der Negativserie von Fortuna Düsseldorf fest an einen Ausweg aus der Bundesliga-Krise. «Wir werden kämpfen und krempeln die Ärmel hoch», kündigte der Trainer-Oldie nach dem 0:3 am Dienstagabend beim FC Augsburg an. Es war das sechste sieglose Bundesligaspiel des Tabellen-16. nacheinander. Darunter waren aber auch Niederlagen gegen Topteams wie den FC Bayern München oder Borussia Dortmund.

Von dpa