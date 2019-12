Stilllegungsarbeiten an Bergwerksstandorten vorangeschritten

Bottrop (dpa/lnw) - Ein Jahr nach Ende der Steinkohleförderung in Deutschland sind die Stilllegungsarbeiten an den Standorten nach Angaben des Kohlekonzerns RAG weit vorangeschritten. In Ibbenbüren sei ein Schacht bereits verfüllt worden, sagte ein RAG-Sprecher auf Anfrage. Die Verfüllung von zwei Schächten des Ende 2015 geschlossenen Bergwerks Auguste Viktoria laufe und werde im Frühjahr abgeschlossen. An diesem Freitag soll bei der Zeche Prosper Haniel in Bottrop die Verfüllung der Schächte 9 und 10 beginnen.

Von dpa