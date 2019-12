Castrop-Rauxel (dpa/lnw) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Auto auf der Autobahn 2 in der Nähe von Castrop-Rauxel (Kreis Recklinghausen) ist ein 29-jähriger Mann ums Leben gekommen. Der Fahrer war mit seinem Auto vermutlich ungebremst an einem Stauende auf den Lastwagen aufgefahren, teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen mit.

Von dpa