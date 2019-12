Fälschungssichere Schulbescheinigung gegen Kindergeldbetrug

«Die kommunalen Spitzenverbände haben bereits ihre Bereitschaft dafür signalisiert», sagte Scharrenbach. Demnach sollen die Schulbescheinigungen künftig fälschungssichere Merkmale wie zum Beispiel einen Silberstreifen erhalten, den es auch in Passdokumenten und Geldscheinen gibt. Dadurch soll unter anderem einfaches Kopieren der Schulbescheinigungen in der Zukunft verhindert werden.

Die Kommunen vor allem im Ruhrgebiet wollen den Sozialbetrug und das Erschleichen von Kindergeld eindämmen. Dazu war in den vergangenen Monaten im Gespräch, die Schülerausweise oder Schulbescheinigungen künftig fälschungssicher zu gestalten. So hatte Scharrenbach den Kommunen im Mai Unterstützung zugesagt. Zusammen mit den kommunalen Spitzenverbänden sollten Kosten und Nutzen geklärt werden.

Mit gefälschten Schülerausweisen würden Kinder-Existenzen oft erfunden, hatte im Mai der Präsident des NRW-Städtetags, Thomas Hunsteger-Petermann, deutlich gemacht. In Hamm, wo der CDU-Politiker Oberbürgermeister ist, seien bereits Dokumenten-Prüfgeräte in den Ämtern eingeführt worden. «Es gibt ein hohes Maß an Missbrauch in diesem Bereich», erklärte er vor gut einem halben Jahr.

Insbesondere Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link (SPD) hatte im vergangenen Jahr auf das Problem hingewiesen. Er sprach von oft gefälschten Geburtsurkunden oder Schulbescheinigungen.